Spoorlopers veroorzaken problemen op spoor en op de baan KOEN MOREAU

09 februari 2019

09u59 0 Lede Het spoorverkeer tussen Aalst en Lede liep zaterdagochtend zware hinder op door spoorlopers.

Machinisten meldden omstreeks 9 uur personen in de nabijheid van de sporen. Treinen reden daarop met aangepaste snelheid. Dat zorgde voor vertragingen op het spoor en problemen aan de spoorovergangen in de buurt. Die bleven door het voorval en uit veiligheidsoverwegingen lange tijd gesloten. Daardoor was het flink aanschuiven aan zowat alle overwegen in de buurt van het station van Lede.