Spoken en griezels gezocht voor heksentocht KOEN MOREAU

24 augustus 2018

Het Heksencomité van Smetlede is op zoek naar helpende handen voor de griezeltocht op zaterdagavond 27 oktober. "We zoeken mensen die het zien zitten om zich langs ons parcours te verstoppen", zegt Koen Govaert. "Ook groepen zijn welkom." Wie interesse heeft, mag altijd binnenspringen tijdens de wekelijkse vergaderingen van het Heksencomité, op donderdagavond in de kantine van FC Smetlede, vanaf 20 uur.