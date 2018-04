Spiegel afgereden: rijbewijs kwijt 20 april 2018

Een chauffeur die woensdag in de vooravond de spiegel van een in de Reymeersstraat in Lede zal zich de aanrijding van de spiegel van een geparkeerde wagen beklagen.





Naar aanleiding van het ongeval werd de man aan een ademtest onderworpen en die bleek positief. Het rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken en later volgt nog een bezoek aan de politierechter.





(KMJ)