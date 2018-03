Speelplein kan stoute kinderen uitsluiten 23 maart 2018

03u04 0

Vanaf deze zomer zullen de monitoren van speelplein Krawietel in Wanzele kinderen al dan niet definitief van het speelplein kunnen verwijderen. "De jongste jaren zijn er meer en meer problemen met kinderen die zwaar fysiek en verbaal uit de hoek komen. Omdat in sommige gevallen daardoor de veiligheid van de andere kinderen bedreigd wordt, voeren we een aangepast reglement in", vertelt jeugdschepen Elke Meganck (CD&V). De hoofdmonitor en een verantwoordelijke van de jeugddienst kunnen daardoor na een eerste voorval de ouders aanspreken, bij een tweede incident behoort een korte schorsing opleggen tot de mogelijkheden. Die kan gevolgd worden door een lange schorsing en ten slotte door een definitieve uitsluiting. "Gelijkaardige sancties kunnen ook volgen indien de inlichtingenfiche niet correct werd ingevuld." (KMJ)