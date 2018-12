Spectaculaire travestieshow in jeugdhuis Dido KOEN MOREAU

13 december 2018

17u58 0 Lede Carnavalsvereniging d’au mollekes uit Lede organiseert op zaterdag 15 december voor het eerst een spectaculaire travestieshow.

Deze heeft plaats in jeugdhuis Dido langs de Oude Heerbaan in Erpe. De deuren openen om 19 uur. De show start om 20 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 12,50 euro. Aan de kassa betaal je 15 euro. Info en reserveren bij Michael Van Impe via 0473/23.66.75.