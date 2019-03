Spectaculaire crash op E40: wagen over de kop, bestuurder zwaargewond KOEN MOREAU

31 maart 2019

11u20 0 Lede Op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren gebeurde vanochtend omstreeks 9.30 uur een spectaculair ongeval.

De bestuurder van een Renault Clio die richting kust reed, verloor de controle over het stuur, reed achteraan in op een Volvo die op de rijstrook naast hem reed en sloeg vervolgens met zijn wagen over de kop op de rechterrijstrook. De man kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Gezeten op de vangrail wachtte hij de hulpdiensten op.

Toen brandweerwagens, ziekenwagen en MUG-team ter plaatse waren, leek de toestand van de man achteruit te gaan. Hij werd naar het Universitair Ziekenhuis overgebracht. Pas omstreeks 10.30 uur kon de wagen getakeld worden en werd de rechterrijstrook weer vrijgemaakt voor het verkeer. Op dat moment was het al bumperen vanaf Erpe-Mere.