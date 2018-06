Spectaculair straattheater 08 juni 2018

Camping cultuur pakt op zondag 10 juni uit met spectaculair straattheater in Oordegem. Sulky M1 brengt om 14 uur hilarisch en vuurspuwend entertainment voor jong en oud. Vooraf openen de majoretten van 'Vooruit met de kuit' met een optocht om 9.30 uur van aan residentie Prieelshof tot aan de weide naast Klinkaard 143. Om 11 uur zetten vijf jongleurs van Ci Scratch (B) alles letterlijk in vuur en vlam. Om 15 uur is er een toonmoment van basisschool 't Kwikstraatje en om 16 uur doet Sulky M1 zijn eerste optreden nog eens over. Afsluiten gebeurt vanaf 17 uur met muziek door Sons of Navarone. Verder is er ook een fototentoonstelling en kan je bij goed weer een duik nemen in een 'zwembadkever'. De toegang is gratis. (KMJ)