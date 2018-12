Speciale Kerstbingo in zaal Hoop In De Toekomst KOEN MOREAU

21 december 2018

06u18 0 Lede Carnavalsvereniging LKV Just Niet uit Lede organiseert op zaterdag 22 december een speciale kerstbingo.

Die vindt plaats in zaal Hoop In De Toekomst in Wanzele. Deelnemers betalen 3 euro om kans te maken op een droogkast, Nespresso, koelkast, combi grill, microgolf, stoomgenerator en led tv. Start om 20 uur.