Spaghetti en croques ter ondersteuning van carnavalisten LKV Just Niet KOEN MOREAU

14 januari 2019

18u08 0 Lede Carnavalsvereniging Just Niet uit Lede serveert op zondag 20 januari een spaghetti- en croquefestijn.

Dat gebeurt in zaal Hoop in de Toekomst in de Nonnebosstraat van 11.30 tot 19 uur. Kaarten bij de leden of op het moment zelf.