Sp.a niet op de hoogte van extra gemeenteraad 02 februari 2018

02u30 0

Stephanie Camu, lijsttrekker van oppositiepartij sp.a Lede bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelt niet op de hoogte te zijn gebracht van de bijzondere gemeenteraad die de andere oppositiepartijen bijeen riepen. N-VA, Vlaams Belang, Voorwaarts Lede en Groen willen met die gemeenteraad op donderdagavond 8 februari extra uitleg krijgen over twee omstreden OCMW-dossiers. Camu belooft alvast dat ook sp.a aanwezig zal zijn om extra uitleg te vragen. "Gezien deze OCMW-dossiers gebruikt - of eerder misbruikt - worden in persoonlijke afrekeningen, vragen ook wij in alle objectiviteit en sereniteit volledige transparantie in deze dossiers." (KMJ)