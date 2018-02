Sp.a blaast liberaal-socialistisch kartelproject met Open Vld op 15 februari 2018

02u47 0 Lede De liefde tussen de Leedse socialisten en liberalen kwam op Valentijnsdag abrupt tot een einde. Sp.a stopt alle gesprekken omwille van de manier waarop de onenigheden binnen Open Vld worden uitgevochten enerzijds en het gebrek aan inbreng door sp.a in een gepland gezamenlijk kartelproject anderzijds.

Drie weken geleden suggereerde onze krant al dat er een voorakkoord was tussen Open Vld en sp.a, maar beide partijen wilden toen niet reageren op 'geruchten'. Nu blijkt dat er van een voorakkoord inderdaad geen sprake was. Plan was om de samenwerking via een gemeenschappelijk project nog intenser te maken en met een liberaal-socialistische kartellijst naar de kiezer te trekken.





Dat gemeenschappelijk project wordt nu abrupt afgebroken door de Leedse socialisten. Nadat enkele eigenaardige OCMW-beslissingen onder het voorzitterschap van Annelies De Meersman (Open Vld) aan de kaak werden gesteld en de manier waarop de interne vetes bij de liberalen intussen verder worden uitgevochten met klachten en dergelijke meer, blaast sp.a eenzijdig alle gesprekken op.





Persoonlijke afrekeningen

Socialistisch lijsttrekker Stephanie Camu liet eerder al weten "niet mee te willen gaan in eventuele persoonlijke afrekeningen zoals de laatste maanden meermaals werden gevoerd." De beslissing om de door schandalen geteisterde Open Vld nu de rug toe te keren, lijkt dan ook de kroniek van een aangekondigde dood en dat lijkt stilaan ook het geval voor het - naar eigen zeggen - nieuw, constructief en positief verhaal dat de liberalen sinds midden vorig jaar met de nieuwe voorzitter Ingo Luypaert aan het schrijven zijn. (KMJ)