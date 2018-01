SMC-college ontvangt keurmerk 'Challenge day' 27 januari 2018

De leerlingen van het vierde jaar van het Stella Matutinacollege van Lede ontvingen een keurmerk van de organisatie rond 'Challenge day'. Die ontstond in de Verenigde Staten, maar heeft sinds enkele jaren ook voet aan grond in Nederland. "Met de steun van onze ouderraad konden we dit initiatief naar onze school halen, waardoor de leerlingen en leerkrachten elkaar op een korte tijd heel goed leren kennen terwijl ze ook stappen zetten om de anderen te laten zien we ze echt zijn", vertelt directeur Dominique Verbruggen. Aan de hand van groepsgesprekken wil de school iedereen laten stilstaan bij de talrijke vooroordelen die vaak onder de deelnemers en in de maatschappij leven. "Op deze manier komen we niet alleen dichter bij elkaar, maar bouwen we verder aan een klimaat op school waar respect, communicatie en levensplezier centraal staan."





(KMJ)