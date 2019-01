Slotvaste Honda Wallaroo brommer gestolen in Kasteeldreef KOEN MOREAU

27 januari 2019

09u40 0 Lede Aan de Liberale Mutualiteit in de Kasteeldreef in Lede werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een brommer van het merk Honda gestolen.

De opvallende paars/roze Honda Wallaroo brommer met nummerplaat SAF432 stond iets voor de parking van GC De Volkskring buiten, maar was op slot. Wie iets zag of de brommer ergens opmerkt, mag dat tijdens de kantooruren steeds laten weten aan de lokale politie van Lede via 053/60.64.64.