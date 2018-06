Sleutels afgenomen van dronken chauffeur 30 juni 2018

Een brave burger heeft donderdagavond verhinderd dat een dronken chauffeur zich in het verkeer begaf. "De getuige zag dat de chauffeur in dronken toestand nog wou rijden. Hij hield de bestuurder tegen ter hoogte van de spoorwegoverweg in de Steenstraat, haalde de sleutels uit het contact en verwittigde ons", aldus de politie. De chauffeur legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.





(KMJ)