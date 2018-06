Slag Om Lee met houten blokken 16 juni 2018

De sportdienst van Lede nodigt sportievelingen uit om mee te 'vechten' in de Slag Om Lee. Deze kubb-namiddag heeft plaats aan sportcomplex De Ommegang op zondag 24 juni. Ploegen van minstens drie deelnemers kunnen inschrijven tot donderdag 21 juni voor de prijs van 10 euro.





Voor dat bedrag ontvang je zes drankbonnetjes. Meer info bij de sportdienst in de sporthal, via 053/60.68.64 of sport@lede.be. (KMJ)