Slaapverhaal in de bib 21 maart 2018

Kinderen van 5 tot 8 jaar kunnen vrijdagavond 23 maart in de bibliotheek van Oordegem terecht voor een verhaaltje voor het slapengaan. "We vertellen deze keer het verhaal 'Een leeuw in mijn Cornflakes' en voorzien voor de ouders voorleesexperts met een drankje en toffe boekentips", luidt het. Deelnemen is gratis na inschrijven. Dat kan in de bib of via 053/82.53.30. (KMJ)