Skatepark aan sporthal gesloten: “Gemeente betaalde 7.000 euro voor onveilige infrastructuur” KOEN MOREAU

22 maart 2019

18u41 0 Lede Gemeenteraadslid Peter Venneman (Open Lede) trok tijdens de gemeenteraad hard van leer over het skatepark aan sporthal De Ommegang. “Na een controle van de infrastructuur werd de gemeente verplicht alles te sluiten. De investering was letterlijk en figuurlijk een ramp, aangezien er vijf technische tekorten werden vastgesteld en de sluiting van hogerhand werd opgelegd. Nog maar eens duizenden euro’s weggegooid geld”, aldus de man.

De aankoop van het materiaal voor het skatepark gebeurde eind 2015, nota bene toen Peter Venneman als schepen van Financiën ad interim optrad ter vervanging van Dirk Rasschaert. De laatste is momenteel schepen van De Coöperatie en bevoegd voor… sport en bijhorende infrastructuur. Venneman nuanceert zijn kennis van het dossier. “Mijn bevoegdheid bestond er uit te zien dat er voldoende geld was en dat was het geval. Helaas was de voorstelling van het dossier niet correct”, stelt hij. Daarbij vergat hij wel dat de bevoegdheden van schepenen louter informeel geregeld zijn en dat het volledige college van burgemeester en schepenen verondersteld wordt van alles op de hoogte te zijn. Dat is de wet. In de praktijk moet men echter vaak vertrouwen op het oordeel van collega’s.

V eiligheidsregels niet nageleefd

De aangekochte skateramp voldoet totaal niet aan de wettelijke vereisten en dat is dit jaar bij een controle pijnlijk duidelijk geworden. “De gemeente kreeg op 27 februari de dringende opdracht voor 7 maart het skatepark af te sluiten omdat het materiaal niet verankerd is, de verschillende platformen van de halfpipe en quarterpipe te klein zijn en de balustrades ontbreken of niet voldoen aan de vereisten.” Jonge skaters sporten met andere woorden al meer dan drie jaar op onveilige toestellen. “En ergst van al is dat hier nog maar eens 7.000 euro geld nutteloos gespendeerd werd.”

Aankoop gesplitst

Daarnaast hekelde Venneman de manier waarop de beslissing voor de aankoop via ingrepen van de gemeenteraad werd weggehouden. “Boven de 5.000 euro moest de gemeenteraad beslissen, maar door de offerte op te splitsen in twee bestellingen werd dat euvel verholpen. Dat het een trucje was, is heel duidelijk aangezien alles samen is geleverd. Nota bene voor het schepencollege de formele beslissing nam, ontdekte ik nu.”

Lakse soepelheid

Venneman haalde hard uit. “Wetten en voorschriften zijn er om gevolgd te worden, niet om ze te interpreteren of naast zich neer te leggen naargelang het politiek uitkomt of men er voordelen kan uithalen. Ik ben dan ook blij aan deze kant te zitten en niet langer bij onze gewezen coalitiepartner (CD&V, nvdr.) die van deze lakse soepelheid haar handelsmerk maakt.”

Datum heropening niet gekend

Gewezen schepen van Sport Geertrui Van de Velde (CD&V), momenteel bevoegd voor welzijn en sociale zaken, reageerde niet. Huidig sportschepen Dirk Rasschaert (Open Vld) stelde het dossier onvoldoende te kennen aangezien hij op het moment van de beslissing door ziekte afwezig was. Een antwoord op de vraag wanneer skaters terug aan De Ommegang terecht kunnen, kwam er evenmin en een dag na de gemeenteraad bleek op de hekkens die het park afsluiten nog steeds niet aangeduid dat dit buiten gebruik is.