Seniorenresidentie Prieelshof biedt unieke vakantie aan in... leegstaande assistentiewoningen KOEN MOREAU

26 maart 2019

17u48 0 Lede Voortaan biedt Woonzorgcentrum Residentie Prieelhof in Oordegem senioren de mogelijkheid om een vakantie door te brengen in een assistentiewoning. “Momenteel zijn die toch niet allemaal bezet.”

“Ideaal voor wie er even tussenuit wil of wil kennismaken met onze flats”, vertelt directeur Els Suys. Voor de gebruikelijke huurprijs van minimum 51 euro, voor een eenpersoonsflat per dag, genieten vakantiegangers van een volledig gemeubelde en uitgeruste assistentiewoning voorzien van keukengerei, handdoeken en bedlinnen. “Zo wordt het een soort Centerparcs in het Prieelshof. Het zicht op onze tuin en dieren krijgen ze er gratis bij”, knipoogt Suys. Ander comfort en voorzieningen zijn identiek aan die van de permanente bewoners. Grootste troef is dat de vakantie voor een ideale kennismaking kan zorgen. “Bovendien is er geen contract, wat eveneens drempelverlagend moet werken.”

Een minimum- of maximumperiode is er evenmin. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Residentie Prieelshof via het algemeen nummer 09/337.07.00 of info@wzcprieelshof.be.