Dankzij de gemeentelijke seniorenraad van Lede kan je maandagavond 22 januari van 14 tot 17 uur in GC De Volkskring genieten van de film 'The Help'.





De toegang is gratis en iedereen is welkom. Reservaties via 053/60.68.61 of via seniorenfilms@lede.be. (KMJ)