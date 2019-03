Schrappen bouw serviceflats nauwelijks gedragen door bevolking: “Kleinschaliger project niet uitgesloten” KOEN MOREAU

26 maart 2019

17u47 0 Lede Via een poll op de Facebookpagina’s ‘Het Laatste Nieuws uit Lede’ en ‘Ge zè van Lee as ge....’ vroegen we of er in Lede nood is aan assistentiewoningen.

Bijna 85 procent van zo’n 250-tal stemmers vindt dat hier inderdaad nood toe is. In fel contrast staat dan wel dat de weinige assistentiewoningen die Lede telt niet allemaal bezet zijn. Volgens schepen van Welzijn en Sociale Zaken Geertrui Van de Velde (CD&V) is er een perceptieprobleem. “Al heeft een en ander zonder twijfel te maken met de kostprijs.” Uitsluiten dat er op termijn een kleinschaliger en financieel haalbaarder vervangproject komt, doet Van de Velde niet. “We willen wel degelijk een sociaal beleid voeren, maar daarbij willen we ook rekening houden met de tendens dat mensen veel langer thuis blijven en daardoor noden hebben”, stelt zij.