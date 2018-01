Schoorsteenbrand 02u45 0

Voor een schoorsteenbrand in de Keibergkerkweg in Lede zijn de vrijwilligers van brandweerpost Lede zondagavond rond 20.30 uur uitgerukt. Uit de schoorsteen kwamen gensters, maar door het snelle optreden was het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het gebouw liep amper schade op.





(FEL)