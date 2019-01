Schoorsteenbrand in Bosstraat gedoofd en vrijgemaakt in amper 10 minuten KOEN MOREAU

20 januari 2019

13u02 0 Lede De vrijwilligers van brandweerpost Lede doofden zondagochtend rond 11 uur bliksemsnel een schouwbrand in de Bosstraat in Lede.

“Er bevond zich een verstopping in de dubbelwandige inox buis die zich buiten aan de gevel bevond”, vertelt brandweerluitenant Peter Dreelinck. Doordat de buis vlot bereikbaar was en onderaan probleemloos kon geopend worden, was het probleem in een mum van tijd verholpen. Amper tien minuten later keerden de brandweerwagens van de interventieplek tussen tussen afspanning De Jaeger en de spoorlijn al terug naar de kazerne in de Vijverstraat.