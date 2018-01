Schepen Rasschaert weg bij Open Vld LEEGLOOP LIBERALE FRACTIE NIET TE STOPPEN KOEN MOREAU

19 januari 2018

02u54 0 Lede Compleet onverwacht heeft schepen Dirk Rasschaert gisterenavond tijdens de geheime zitting van de gemeenteraad zijn ontslag ingediend bij Open Vld. "Als reactie op dingen waar de Leedse liberale partij niet fier op mag zijn", stelt hij. Hij blijft zetelen als onafhankelijke.

Samen met zijn vader Jozef, actief sinds 1958, heeft schepen Dirk Rasschaert er een politieke loopbaan van 10 legislaturen of 60 jaar in de Leedse liberale familie opzitten. De beslissing om hen plots de rug toe te keren, is dan ook heel opmerkelijk. "Ik kan me niet langer vinden in het standpunt van het Open Vld-partijbestuur in enkele heikele dossiers. Ik wil er niet langer mee geassocieerd worden", is de summiere uitleg van Rasschaert.





Leugen te veel

Open Vld Lede, en in het bijzonder OCMW-voorzitter Annelies De Meersman, bevindt zich de jongste tijd in heel wat woelige watertjes. Een bespreking daarover - bijna nog afgeblokt door N-VA'er Jan Lievens - werd wellicht de leugen te veel.





Dirk Rasschaert wil echter niet bevestigen dat de dossiers rond de OCMW-voorzitter de druppel te veel waren.





"Er gebeuren te veel dingen waar de Leedse liberale partij onmogelijk fier op kan zijn. Ik kan ook zeggen dat mijn vertrek heel sterke overeenkomsten vertoont met dat van gemeenteraadslid Norbert De Jonge, gewezen schepen Steven Hendrickx en nog andere partijleden."





Onafhankelijke

Liberaal fractieleider Stijn Wille wou niet reageren op het ontslag. Open Vld-voorzitter Ingo Luypaert nam akte van het ontslag. "We willen Dirk bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de Open Vld-fractie", reageert hij. Rasschaert blijft wel politiek actief. Hij zal als onafhankelijke zetelen in het schepencollege en de gemeenteraad.





Over de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wil hij het nog niet hebben. "Daarvoor moet ik even terugplooien en bezinnen."





Het opstappen van Rasschaert bij Open Vld betekent wel het einde van de krappe meerderheid van CD&V en Open Vld met 13 op 25 zitjes. Mogelijk zal de eerder bij Open Vld opgestapte Conny Van Der Straeten als onafhankelijke de huidige coalitie blijven steunen. Andere optie is dat N-VA met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zal proberen om Open Vld, en misschien ook CD&V, het hof te maken.