Schepen Rasschaert op alternatieve sp.a-lijst 'De coöperatie' 21 juni 2018

Traditionele partijnamen worden een zeldzaamheid voor de gemeenteraadsverkiezingen in Lede nu ook sp.a met open lijst onder een andere naam opkomt. Opvallende kandidaat: schepen Dirk Rasschaert. Die stapte in januari op bij Open Vld en kondigde zijn politiek afscheid aan. "Mijn politieke goesting was toen weg, maar eens uit de partij kwam mijn motivatie terug", vertelt de man met de eerste lidkaart van de 'De coöperatie'. Lidkaart twee was voor Stephanie Camu (sp.a).





De Leedse kiezer moet in oktober kiezen tussen deze sociaal democratische liberale lijst met open kandidaten, 'Open Lede', 'Voorwaarts Lede' en 'Lede Vlaams en Zinvol'. CD&V, N-VA en Groen blijven de nationale partijnaam trouw (KMJ)