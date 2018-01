SAVE-charter voor gemeentebesturen en politie 02u46 0 Foto Frank Eeckhout

De recente inspanningen die de gemeentebesturen van Erpe-Mere en Lede alsook de politiezone Erpe-Mere/Lede leverden, resulteerden in een SAVE-charter. Dat charter, dat staat voor 'Samen Voor Een Veilig verkeer', werd overhandigd door een afgevaardigde van de vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen. "We zijn blij met deze erkenning, maar beseffen dat we nooit genoeg kunnen doen voor de verkeersveiligheid van onze - vaak jonge - weggebruikers", stelde burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere. Samen met burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) en korpschef Luc Lacayse kreeg hij vervolgens het label overhandigd.





