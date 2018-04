Salsanamiddagen voor bewoners WZC Prieelshof 24 april 2018

02u37 0

De bewoners van Woon- zorgcentrum Prieelshof in Oordegem worden op zaterdagnamiddag geregeld getrakteerd op salsadansen. "In ons bewonersparlement kwam tot uiting dat onze residenten graag muziek en beweging krijgen. Om die reden schakelde ik enkele salsavrienden in om geregeld bij ons te komen dansen", vertelt directeur Els Suys. De uitwisseling is alvast een perfecte initiatief om het woonzorgcentrum te integreren in de buurt en omgekeerd. Enkele senioren waagden zich zelf aan enkele danspasjes waardoor al uitgekeken wordt naar de volgende dansnamiddag.





(KMJ)