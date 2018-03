Russisch eetfestijn bij Chiro 15 maart 2018

Chiro Nele Lede organiseert dit weekend in zaal Veerleheem een eetfestijn.





Onder de vlag van 'From Russia with love' verwelkomen de Chiromeisjes eters op zaterdag 17 maart vanaf 18 uur en op zondag 18 maart vanaf 12 uur met een Russian cocktail, trio van Russische voorgerechten en kip Stroganoff of een vegetarische variant. Kaarten kosten 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen.





Reserveren kan bij de leiding of via oonavanhauwermeiren@hotmail.com. (KMJ)