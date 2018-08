Ruiter- en koetsentocht aan 't Paardengedoe KOEN MOREAU

22 augustus 2018

09u31 1 Lede Café 't Landhuis en 't Paardengedoe organiseren op zondag 26 augustus een ruiter- en koetsentocht.

Vertrek en aankomst bij Frank Vermassen aan 't Paardengedoe in de Steenstraat 54 in Lede. Vrije start tussen 9 en 11 uur. Het traject is ongeveer 30 kilometer. Er zijn twee tussenstops, een gratis drankbon en lunch.