Ruilbeurs doodsprentjes 25 mei 2018

Liefhebbers van devotionalia en doodsprentjes moeten zondag 27 mei in Lede zijn. Van 7 tot 13 uur is er een tentoonstelling en ruilbeurs van bedevaartprentjes, wijwatervaantjes, heiligenbeelden en nog veel meer in zaal De Bron in de Kerkevijverstraat 19 A. De toegangsprijs bedraagt 1 euro. (KMJ)