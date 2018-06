Romain (44) is nieuwe patron Kouterhof 26 juni 2018

Café en feestzaal Kouterhof langs Oordegemkouter is weer open. Achter de toog staat Romain Van Cutsem (44) uit Roosdaal. Na 20 jaar ervaring in een restaurant, vier jaar chef-kok in een grootkeuken en enkele jaren traiteur wordt caféhouden iets nieuws. "Gelukkig heb ik mijn koksdiploma waardoor ik hier ook broodjes, snacks en deegwaren kan serveren." De dansnamiddagen voor 55-plussers komen terug.





(KMJ)