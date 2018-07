Rode Kruis zoekt chauffeurs Koen Moreau

16 juli 2018

11u23 1 Lede Het Rode Kruis van Lede doet meer dan gewonden verzorgen en bloed afnemen. Met hun minibus staan vrijwilligers ook in voor het vervoer van rolstoelpatiënten.

Om daarvoor te zorgen zoekt het Rode Kruis geïnteresseerden die hierbij willen helpen, over een rijbewijs B en af en toe wat tijd beschikken. Meer info bij Mieke Bruylandt, via 0478/80.13.41 of voorzitter@rodekruislede.be