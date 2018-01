Rode Kruis heeft nieuwe afdelingsartsen 27 januari 2018

Huisartsen Greet De Munter en Kirsten Van Rumst zijn de nieuwe afdelingsartsen van het Rode Kruis afdeling Lede. "Na vele jaren trouwe dienst moest dr. Patrick De Weert (70) volgens onze statuten ontslag nemen wegens het bereiken van de leeftijdgrens. We danken hem voor zijn inzet en zullen hem heel erg missen", vertelt voorzitter Ivan De Vrieze. De man is wel blij met de vervangers.





"We hebben het geluk niet één, maar twee gemotiveerde opvolgers te krijgen, waardoor we nu echt op rozen zitten", lacht hij. Verder dankte De Vrieze Marc Huylebroeck, Julliette Van Lathem en Margeriette Boellaert voor hun inzet bij de bloedgevers en Inge Demeyer voor haar werk voor de vorming. Inge wordt vervangen door Ilse De Palmenaere die ook adjunct van de secretaris wordt.





(KMJ)