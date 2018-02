Regionaal Landschap levert gemeente geld op 21 februari 2018

Door toe te treden tot het Regionaal Landschap Schelde-Durme verdient Lede in geen tijd het lidgeld terug. Dat becijferde Bart Heestermans (Groen) vanop de oppositiebanken. Het lidgeld bedraagt 6.800 euro per jaar, maar Lede kan meteen aanspraak maken op een gedeelde subsidie met Wichelen voor een bedrag van 20.000 euro. "Bedoeling is om ook actief samen te werken aan de promotie van streekproducten, het onderhoud van trage wegen en andere nuttige diensten", geeft schepen Geertrui Van De Velde (CD&V) nog mee. (KMJ)