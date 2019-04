Regen van opmerkingen omtrent signalisatie na wijziging voorrangsregeling KOEN MOREAU

05 april 2019

17u16 3 Lede Ondanks een jarenlange voorbereiding loopt het afschaffen van de voorrang van rechts op de hoofdassen van Groot-Lede allesbehalve op wieltjes.

Op sociale media wordt volop gewag gemaakt van fout aangebrachte signalisatie, niet verwijderde en dus tegenstrijdige signalisatie en ongelukkige plaatsing van de nieuwe verkeersborden. Aan het kruispunt Prison wordt voor de aanduiding van het kruispunt in beide rijrichtingen slechts één zijstraat aangeduid. In Papegem staat aan het kruispunt van de Putbosstraat met de Essestraat/Papegemstraat een nieuw verkeersbord in het midden van het voetpad. De gemeente belooft alles zo snel mogelijk in orde te brengen.

Daarnaast blijken heel wat automobilisten niet op de hoogte, waardoor ze zoals voorheen - vandaag helaas onterecht - toch hun voorrang nemen. Voorlopig leidde dat gelukkig nog niet tot (zware) ongevallen, maar extra waarschuwingsborden aan het kruispunt van de Molenbergstraat en de Grotekapellelaan en de Overimpestraat zijn geen overbodige luxe, aangezien automobilisten en fietsers zich daar schijnbaar blindelings het kruispunt op gooien.

Momenteel werd de wijziging van de voorrangsregeling al doorgevoerd op de trajecten Oordegem-Smetlede-Lede en Oordegem-Wetteren. Eerstdaags volgt het traject Papegem-Impe. In elk geval kijken automobilisten nu en de komende weken best heel goed uit naar nieuwe verkeersborden en voor automobilisten die de nieuwe borden (nog) niet opmerkten.