Radioluisterpel 'Ik was 19 in 14' over de Groote Oorlog op Radio Lede KOEN MOREAU

09 november 2018

09u14 0 Lede Op zondag 11 november zendt Radio Lede om 11 uur een radioluisterspel uit over de Groote Oorlog.

“Tijdens dit beklijvend radioluisterspel, gemaakt door de collega’s van Radio Katanga is samenwerking met regisseur en cast van het succesvolle interactieve schooltoneel “Ik was 19 in 14” van het Aalsterse Sint-Maarteninstituut, nemen we de luisteraar mee naar een Aalsterse familie tijdens de Groote Oorlog”, vertelt Ralph Iliano. Het luisterspel wordt ook op cd aangeboden voor de prijs van 7 euro. Radio Lede is te beluisteren op FM-frequentie 105.1 op zondagochtend van 11 tot 12 uur, via www.radiolede.be en via ProximusTV.