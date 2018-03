Radio Lede trapt verkiezingsreeks af 17 maart 2018

Vanaf zondag 18 maart loopt op Radio Lede de reeks 'Lede kiest'. "Eerst stellen we de verschillende partijen voor en nadien organiseren we debatten over specifieke thema's", vertelt radiomaker Ralph Ilianio. De eerste aflevering over de nieuwe partij 'Voorwaarts Lede' en wordt van 11 tot 12 uur uitgezonden vanuit het vroegere café Sisaket. Publiek is welkom. Luisteren en/of kijken kan via www.radiolede.be of op 105.1 FM. (KMJ)