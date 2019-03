Raarste carnavalsstoet ooit eindigt met traditionele popverbranding en veel open vragen: wat met prijzengeld en carnavalstitels? KOEN MOREAU

12 maart 2019

00u01 0 Lede Het carnaval in Lede zit er alweer op. Omwille van de storm zondagmiddag werd de stoet – voor de eerste keer in de geschiedenis van 67 jaar Lee Carnaval - helaas afgelast. Dat liet zich ook maandagavond voor en bij de popverbranding nog voelen. De sfeer was bedrukt en weinig groepen vinden een heruitgave van de stoet realistisch. De verdeling van het prijzengeld wordt bijgevolg nog een hele uitdaging.

De gebruikelijke bedrukte sfeer bij het einde van carnavalsfeest was maandagavond nog bedrukter. Een carnaval zonder stoet kan je bijna geen carnaval noemen. “We waren volledig uit ons ritme en misten duidelijk een deel het carnavalsgevoel, maar toch was het de enige juiste beslissing”, stelde keizer Yves. Niemand sprak dat tegen.

Sneeuw

Prins De Witten had zich zijn tweede stoet ongetwijfeld anders voorgesteld. Bij zijn eerste titel enkele jaren geleden opende hij de stoet in de sneeuw en zijn tweede titel was er helaas eentje zonder stoet. “Toch is het een goeie carnaval geweest, want onze carnavalisten hebben zoals we gewoon zijn weer alles gegeven”, stelde hij net voor hij met een krop in de keel voor de 20ste keer de Leedse pop in brand stak.

Prijzengeld

Dat het ook een prijsuitreiking zonder prijzen werd, maakte het gevoel bij de 67ste carnavalsstoet helaas niet beter. Door de afgelasting van de stoet kende de jury geen punten toe. De groepen stonden dan wel aan de startplaats, maar muziek was niet te horen, dansjes waren niet te zien en bewegende mechanismes waren uitgeschakeld. Op zo een manier punten geven was eigenlijk onmogelijk. “Verliezen is niet leuk, maar dit is nog slechter”, stelde menig carnavalist. Vraag blijft nu hoe het prijzengeld, met sommen tot 1.000 euro, verdeeld moet worden. Een piste om de stoet op een zaterdagnamiddag toch te laten uitgaan, vindt bij de carnavalisten nauwelijks steun.

Financiële kater

LKV Grat Af ziet alleen een nog grotere financiële kater. “We zouden wel willen, maar praktisch haalbaar lijkt dit niet. Een geluidsisolatie huren kost al veel geld en dan hebben wij nog niet zo veel materiaal nodig”, luidde het daar. Bij D’au Mollekes viel een gelijkaardige reactie te noteren. Marc en Liesbet Melckenbeeck van Special zijn nog duidelijker. “Het moment is gepasseerd en op zo een korte termijn opnieuw verlof regelen is voor veel van onze leden niet mogelijk. Volgend jaar beter.”

Minder kwalitatieve stoet

Oetsjewaaa, nochtans zonder wagen aan de vorming doordat de wagen omwaaide door een stormwind, ziet een heruitgave wel zitten. “De schade valt goed mee, wij moeten geen materiaal huren en het is altijd leuk je te mogen tonen”, aldus Eddy Hanssens. Christophe Ponnet, voorzitter van LKV D’Engelen, vindt het jaar zonder stoet heel spijtig. “Maar wij doen nog heel wat buitenstoeten en huurden flink wat materiaal zoals een tractor. Die opnieuw huren kost ons 1.000 euro waardoor het potentiële prijzengeld meteen ook verloren zou zijn.” De man vreest dat een nieuwe stoet door de beperkte financiële draagkracht van de groepen minder kwalitatief zou zijn.

Vergadering

Woensdagavond verzamelen de voorzitters van de Leedse carnavalsgroepen en het gemeentelijk feestcomité om een oplossing te zoeken. Iedereen tevreden houden zal kunst en vliegwerk vragen temeer enkele groepen quasi zeker waren van een eerste plaats en de bijhorende geldprijs. Daarnaast is ook de vraag of de notabelen zoals de carnavalsprins, Miss Bette, Bierventje en jeugdprinsenpaar vrede moeten nemen met de afgelaste stoet of volgend jaar hun titels zonder verkiezingen mogen behouden. Ook dat zal ongetwijfeld voor stevige discussies zorgen.