PWA wordt Wijk-werken 02u32 0

Na de verplichten schrapping van de PWA-werking start Lede een gelijkaardige Wijk-Werken. "Concreet stappen we in een samenwerkingsproject met de stad Aalst zodat onze sociale tewerkstelling kan blijven en mensen toch dicht bij huis aan de slag kunnen", vertelt schepen Stijn Wille (Open Vld). Voor gebruikers wijzigt er niks. "Betalen zal nog steeds met cheques gebeuren." Het eeuwigdurend statuut voor personeel verdwijnt wel. "Men zal maximum één jaar in dit sociaal tewerkstellingsproject actief kunnen zijn."





(FEL