Puppy gestolen bij stal Fonck

In de paardenstal van stal Fonck naast het Sport.Vlaanderen domein Putbos is maandagmiddag een 16 weken oude muis-grijze puppy verdwenen. De eigenaars gaan uit van een diefstal. "Toen we om 13 uur de stal verlieten, hebben we alle poorten gesloten. Bij onze terugkeer stond de poort van de piste en de hoofdingang van de paarden open. In de piste merkten we ook voetstappen op." Vier oudere Jack Russels en een Border Collie waren wel nog in de stal. "Omdat een jong dier als Toby steeds bij de groep blijft, de andere dieren niet verdwenen waren en we zeker zijn dat de poorten gesloten waren, veronderstellen we dat ons hondje met de zeldzame tricolor gestolen werd", vertelt Eveline De Vidts. (FEL/RLA)