Psychiatrie breekt met verleden OUDE PAVILJOENEN RUIMEN PLAATS VOOR OPEN EN GROEN ZIEKENHUIS KOEN MOREAU

09 april 2018

02u32 0 Lede De ommuringen uit het verleden en de oude paviljoenen van het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne in Lede ruimen plaats voor een moderne en frisse aanpak. "De ommuringen zijn gesloopt en we kiezen resoluut voor een modern open ziekenhuis in het groen", vertelt directeur Marc Vandergraesen.

Het uitzicht van het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne, tot voor kort Zoete Nood Gods en in de volksmond 'de Maricolen', blijft veranderen. Met een masterplan wordt al heel wat jaren in verschillende etappes werk gemaakt van een modernere aanpak en huisvesting. Opvallendste fase was het verdwijnen van het oude Maricolenklooster in de Reymeersstraat vijf jaar geleden. Nu breekt een nieuwe fase aan in het masterplan, waardoor ook de achterliggende paviljoenen Dymphna en Theresia alsook de oude wasserij worden uitgegomd.





Ziekenhuis in park

"Vandaag lijkt psychiatrie in niets meer op de beginjaren toen het ziekenhuis hier in 1845 ontstond", vertelt directeur Marc Vandergraesen. "Vele jaren was men er op gericht om mensen uit de maatschappij te houden waar we nu - en liefst zo snel mogelijk - het omgekeerde proberen te doen." In Lede gebeurt dat onder de vleugels van de Broeders van Liefde, die de instelling overnamen van de zusters. "Met aanleunflats bij ons ziekenhuis, een recent opgestart initiatief voor co-housing in de Openveldstraat en verschillende gewone huizen, huisvesten we vandaag een 80-tal mensen in een vorm van beschut wonen." Het dertien hectare grote ziekenhuisdomein met tal van verschillende eenheden met een 170-tal patiënten wijzigt eveneens. "De eisen voor infrastructuur, brandveiligheid en isolatie maakten het onmogelijk en onbetaalbaar om de oude paviljoenen en loodsen te renoveren. Daarom kozen we om van onze instelling een ziekenhuis in het park met een veel opener karakter te maken."





Omgeving groener maken

Achter het gesloopte klooster daterend uit 1885 en op de plek van de paviljoenen daterend uit 1935 komt een nieuw modern kubistisch gelijkgronds gebouw voor opnames en crisisinterventies. Die nieuwbouw kost 11 miljoen euro en zal drie afdelingen tellen voor telkens tien patiënten, variërend van gesloten over semi-gesloten tot open. "Voor mensen met een verslavingsproblematiek komen er ook twee leefgroepen voor elk 15 bewoners." Na een eerdere renovatie van keuken, personeelsrefter en garages, de bouw van de PVT Nieuwemeers langs de Guchtstraat en een de combinatie van verbouwing en nieuwbouw, rest nu tegen 2025 enkel nog de laatste fase met de bouw van een nieuw daghospitaal, een sporthal en nieuw administratief blok op de plek van het oude klooster. "Dat zal ook meer naar achter staan. We willen de omgeving heel wat groener maken waardoor ons park weer iets meer deel uitmaakt van Lede", besluit Vandergraesen.