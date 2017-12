Project politiehuis verloopt stroef 02u30 3

De vooruitgang in de bouwaanvraag voor het nieuwe politiehuis op de grens van Lede met Erpe loopt bijzonder stroef. Voor de derde keer werd een nieuwe aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend. Dit keer omwille van een fout in de aanvraag.





Begin oktober bleek nog dat het Vlaams Gewest niet te vinden was voor de inplanting van het gebouw met drie bouwlagen in landelijke zone. Voorzitter van het politiecollege en burgemeester van Erpe-Mere Hugo De Waele stelde toen dat de plooien, mits enkele beperkte aanpassingen, vlot gladgestreken konden worden en dat het project hooguit twee maanden vertraging zou oplopen. De aanvraag die daarop volgde, moet nu nogmaals worden overgedaan omwille van een administratieve beslissing. Bovendien is het perceel grond van het OCMW van Lede waarop het politiehuis moet komen, ondanks een beslissing van de OCMW-raad van Lede, nog steeds niet overgedragen aan de politiezone Erpe-Mere/Lede. Door de nieuwe bouwaanvraag, die nu ter inzage ligt in het gemeentehuis van Lede en waarvoor tot 20 januari opmerkingen en bezwaren kunnen worden ingediend, is dat nog geen probleem. De tijd begint wel te dringen en voor de politie blijft het intussen behelpen in totaal verouderde en onaangepaste gebouwen. (FEL)