Professor Brugada verlaat gemeentepolitiek 09 mei 2018

De naam van hartspecialist professor Pedro Brugada uit Lede zal bij de verkiezingen in oktober van dit jaar niet op de lijst van de lokale Open Vld staan. Of de beslissing van Brugada te maken heeft met de interne perikelen bij de Leedse liberalen is niet duidelijk. Opvallend is ook het stilzwijgen bij de partij over de lijstvorming.





"Wij kunnen rekenen op veel belangstelling van nieuwe (en oude) geëngageerde kandidaten. Onze lijst staat open voor iedereen die zich kan vinden in onze visie en samen met ons een frisse wind door de Leedse politiek wil laten stromen", is het enige dat plaatselijk Open Vld voorzitter Ingo Luypaert voorlopig kwijt wil.