Probleempje bij aanvullen mazout: honderden liters mazout in vijver Ronkenburg KOEN MOREAU

15 januari 2019

19u18 0 Lede Een mazoutlevering in het boeddhistisch klooster Dhammakaya, het vroegere klooster Ronkenburg, in Lede is maandagavond grondig fout gelopen.

Blijkbaar werd een verkeerde leiding gebruikt waardoor heel wat mazout in de kelder van het klooster en ook in de vijver van het domein terecht kwam. De brandweer gebruikte absorberende korrels en detergenten om de smurrie op te ruimen in de kelder. Op de vijver werden absorberende doeken gelegd. ‘s Avonds en dinsdag werd de olie door een privé firma opgezogen met behulp van een vacuüm tank.