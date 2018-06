Privétuinfeest blijkt drugsparty OUD SMETLEDE URENLANG AFGESLOTEN NA INVAL POLITIE KOEN MOREAU

18 juni 2018

02u40 0 Lede Een 60-tal agenten van de lokale en federale politie zijn zondag in de vooravond met drugshonden binnengevallen in de tuin achter een horecazaak langs Oud Smetlede in Oordegem. "Onze politiek is duidelijk: hier geen drugs, geen afterparty's en geen raveparty's", vertelt korpschef Luk Lacaeyse.

Die boodschap kwam over gisterenmiddag. Een immense colonne politievoertuigen begaf zich via Impe naar Oud Smetlede waar de straat rond 16.30 uur werd afgesloten tussen het kapelletje en de grens met Wetteren. "Er was ons ter ore gekomen dat verschillende gekende personen verwacht werden voor een privaat feestje waardoor we in samenspraak met het parket besloten een kijkje te nemen", aldus hoofdcommissaris Luk Lacaeyse. De agenten wachtten bewust niet tot het feestje in volle gang was zodat alles controleerbaar bleef. "Op het moment van de inval waren er een 60-tal personen aanwezig. Zij werden allen tijdelijk bestuurlijk aangehouden." De politie controleerde iedereen alsook de aanwezige voertuigen. "Dat leverde een hele snoepwinkel aan drugs op gaande van hasjies, blokjes hasjies, coke, speed, joints en nog veel meer."





Voor de gewone klanten was het serieus schrikken. Fatima Fosselle uit Vlierzele was met enkele vrienden voor haar verjaardag aan het petanque spelen toen de politie plots massaal tevoorschijn kwam. "Ik wist even niet waar ik het had", vertelt ze. Ook buurtbewoner Simonne De Saedeleer was onder de indruk. "Omdat de kaarters een vierde man zochten om te belotten, had ik hun uit de nood geholpen. Terwijl we aan het spelen waren, kwamen plots tientallen agenten rond het café gelopen waarna nog een groot aantal politiewagens arriveerden." De bezoekers van het café alsook de uitbaters werden ongemoeid gelaten. "We mochten gewoon verder spelen. Achteraan naar het toilet gaan mocht echter niet, vertelt Simonne." De massale inzet van politie was een bewuste keuze. "Het was niet de bedoeling om te imponeren. Omdat je vooraf niet weet hoe mensen zullen reageren, kozen we voor een professionele aanpak. Zo konden we het risico en eventueel geweld beperken." Dat lukte perfect. Niemand raakte gewond en alle aanwezigen werkten mee. "We waren dan ook met minstens evenveel manschappen als aanwezigen." Pas rond 20 uur werd de straat terug opengesteld voor het verkeer. "Het afsluiten van Oud Smetlede was nodig. Enerzijds hadden we ruimte nodig voor onze manschappen en het grote aantal politievoertuigen en anderzijds wilden we vermijden te interfereren met gezinnen die op zondagmiddag gezellig in de bossen gingen wandelen." De betrokkenen, op enkele streekgenoten na afkomstig uit gans Vlaanderen, mochten na de vaststellingen beschikken. "Bij ons weten was dit het eerste dergelijke feestje in de politiezone Erpe-Mere/Lede en hopelijk hebben we hiermee duidelijk gemaakt dat we dat ook zo willen houden", besluit Lacaeyse.