Prins Ponettibi III en Miss Bette openen stoet 24 januari 2018

02u37 0

Christoph 'Ponnettibi' Ponnet van LKV D'Engelen greep in Lede voor de derde keer de prinselijke carnavalsscepter. Na een passage in 1998 en 2003 mag hij nu - vijftien jaar later - voor de derde keer de stoet van 18 februari openen. Na een onsuccesvolle poging in 2016 behaalde Sharon Callebaut dit keer wel de titel van Miss Bette. Zij mag daardoor net als Prins Ponnettibi aantreden bij de notabelen aan het hoofd van de stoet.





(KMJ)