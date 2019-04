Primeur voor Lede: Infrabel monitort problemen aan slagbomen voortaan per camera vanop afstand KOEN MOREAU

02 april 2019

19u59 0 Lede Zowat elke spooroverweg in Lede wordt sinds kort bewaakt door een camera. Echt bewaken doen die camera’s niet. “Het betreft technische camera’s om sneller te kunnen oordelen en gepaste technici uit te sturen in geval van problemen aan de slagbomen van onze spooroverwegen”, luidt het.

Een wagen die een slagboom aantikt of een fietser die op een slagboom leunt op het moment dat die omhoog gaat? Beide voorbeelden zijn oorzaken waarom een spooroverweg in ‘alarm’ gaat. Gevolg is dat die in veel gevallen preventief gesloten wordt en dat de treinen stapvoets moeten rijden. Gelijktijdig schiet een heel mechanisme in gang om technische ploegen te alarmeren en ter plaatse te sturen. Vooraleer die ter plaatse zijn en de oorzaak vaststellen, ontstaat al snel een heuse file op het spoor en op de weg. Sneller correct oordelen en ingrijpen is dan ook essentieel.

Tijdswinst en minder vertragingen

“En daarom zullen we de komende jaren al onze overwegen met slagbomen uitrusten met een technische camera zodat onze mensen in geval van alarm meteen de beelden kunnen opvragen en vanop afstand kunnen beslissen of een interventie en ‘alarm’-procedure noodzakelijk is”, vertelt Thomas Baeken van Infrabel. Het systeem levert nog meer tijdswinst. “Bij aankomst van onze ploeg zal men niet moeten testen of uitzoeken welke slagboom precies hapert. Die info is op basis van de videobeelden al beschikbaar.”

Geen veiligheidscamera’s

De camera’s inzetten voor het detecteren van overtredingen aan spooroverwegen of bewaking in de buurt van stations en stopplaatsen is niet aan de orde. “Dit systeem heeft een louter technische functie en de beelden mogen enkel in geval van incidenten door bevoegde personeelsleden worden bekeken.” Het systeem is vandaag al aan een 50-tal van de 1.236 overwegen met slagbomen geïnstalleerd. In onze regio kan je de technische camera’s al opmerken aan zowat elke spooroverweg tussen Schellebelle en Aalst op de spoorlijn L50 tussen Gent en Brussel. “Momenteel focussen we ons op plaatsen waar de impact het grootste is en gezien het drukke verkeer, de talrijke overwegen en de beschikbaarheid van een glasvezelnet werd de focus op het baanvak ter hoogte van Lede gekozen.”