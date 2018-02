Prijzen 66ste carnavalsstoet uitgereikt 20 februari 2018

02u53 0 Lede Voor de derde keer mocht prins Ponttibi III van Lee maandagavond het vuur aan de lont steken tijdens de popverbranding aan Villa Letha.

Even eerder was er ook al vuurwerk tijdens de prijsuitreiking dankzij LKV Foert. Als enige groep zonder wagen wonnen zij - logischerwijs - in hun categorie. Hun thema 'Vierwerk of giën vierwerk, ons pijlen verschieten ze toch' leverde wel ook de originaliteitsprijs omwille van het ludieke thema op.





Dat de 66ste stoet er eentje was van prachtige kostuums bleek ook tijdens de prijsuitreiking. De met fotolenzen uitgeruste Kontenbonkers wonnen in de C-categorie net voor de Hunnen van de Slekketisjen. De bierserverende dames van LKV D'Engelen pakten de eerste prijs in de B-reeks voor danszaal De Lelie van Special. Bij de grote groepen ging de eer naar de prachtige kostuums en trofeeën van LKV Just Niet. Zij haalden het nipt voor het jubilerende prinsenhof van LKV Goedemor. (KMJ)