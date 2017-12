Prijsstijging ontmoetingscentrum door gewijzigde visie 02u45 0

Dat de kostprijs voor het ontmoetingscentrum van Wanzele de 2 miljoen euro nadert, is niet het gevolg van een totaal foute schatting. "Door ons niet te beperken tot een renovatie, maar te gaan voor een nieuwbouw kozen we bewust voor een duurder, maar degelijker project", aldus schepen Elke Meganck (CD&V).





"Oorspronkelijk was 500.000 euro voorzien voor de beperkte verbouwing van enkel de zaal. Nadien hebben we geopteerd voor een totaal nieuwbouwproject", vertelt jeugdschepen Elke Meganck (CD&V). Voor de gewijzigde plannen werd een ruw geschat budget voorzien van 800.000 euro. "Uiteindelijk dienden we dit bedrag op te trekken tot 1.094.436 euro." "Samen met de BTW steeg de kostprijs dus slechts van 1,46 miljoen euro tot 1,95 miljoen euro", geeft Meganck nog mee. (FEL)