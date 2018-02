Prachtige stoet vol odes en ludieke verwijzingen 19 februari 2018

Met prachtige kostuums bewezen de carnavalisten van Lede gisteren andermaal dat ze niet moeten onder doen voor de grotere stoeten in de regio. Met verwijzingen naar de heraanleg van de markt en verdwenen boordstenen speelden eenmansgroepen 'Den Eddy' en Nico Van de Velde in op de plaatselijke situatie. Oetsjewaaa, voor de gelegenheid als oud-strijders verkleed, gingen via een sms-voting, rechtstreeks naar het gsm-nummer van de burgemeester, op zoek naar een geschikte plek voor het oorlogsmonument terwijl LKV Special de legendarische feestzaal De Lelie opnieuw tot leven bracht. Toppers van kostuums waren er dan weer bij de Wichelse Chépapkes, LKV D'au Mollekens, LKV Grat Af, LKV De Kontenbonkers en LKV Just Niet. De wagencombinatie van Just Niet was daarenboven ronduit indrukwekkend en dat was ook het geval bij die van LKV Goedemor. Zij brachten een prachtig eerbetoon voor 15 jaar prinsenhof. De dansnummers van LKV de Slekketisjen en LKV D'Engelen werkten behoorlijk aanstekelijk. Meer foto's op de site van HLN. (KMJ)