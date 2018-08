Politieke opvolging Pedro Brugada eindelijk geregeld KOEN MOREAU

31 augustus 2018

14u32 0 Lede Tijdens een woelige gemeenteraad werd Joachim De Grauwe (Open Vld) donderdagavond eindelijk aangesteld als opvolger van dokter Pedro Brugada. Hierdoor heeft Vld met steun van oppositiepartij N-VA opnieuw een meerderheid in de OCMW-raad.

Het ontbreken van die meerderheid zorgde er deze week nog voor dat coalitiepartner CD&V, met de steun van Groen, de plannen voor tijdelijke kantoorunits aan het Markizaat weg stemde. De aanstelling van De Grauwe als opvolger verliep niet van een leien dakje. Begin juli verlieten, op Open Vld en N-VA na, alle partijen de gemeenteraad toen de aanstelling ter sprake kwam en gemeenteraadslid Marc Boterbergh (Lede Vlaams en Zinvol) vroeg hoe het zat met twee andere Vld-mandatarissen die niet langer in Lede woonden. “Wij gaan niet langer mee met de inconsequente houding van Open Vld. Ook het ontslag van Freddy Beirens moest op de agenda staan”, ging burgemeester Uyttendaele toen voluit mee alvorens hij zijn eigen raadzitting verliet.

Ook dit keer probeerde Boterbergh de aanstelling van de opvolger uit te stellen nadat hij een fout ontdekte in de documenten van eerste opvolger Sandra Van den Eeckhout. Zij staat haar zitje nochtans meteen af aan De Grauwe. “In de geloofsbrieven staat als adres Klinkaard Smetlede en dat adres bestaat niet. Klinkaard ligt in Oordegem. Open Vld’ers weten blijkbaar niet goed waar ze wonen”, sneerde hij. Na een schorsing ging CD&V uiteindelijk toch niet mee in het verhaal en werd De Grauwe aangesteld als nieuw OCMW-raadslid.